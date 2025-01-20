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Сегодня, 10:27

«Зенит» подпишет контракт с Энрике по схеме «4+1»

Роман Кольцов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» заключит контракт с 24-летним нападающим Луисом Энрике, который перейдет из «Ботафого», по схеме «4+1».

19 января футболист прибыл в Доху, где питерцы проводят зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

По нашей информации «Зенит» заплатит за Энрике 30 миллионов евро, к которым в будущем может добавиться еще 2 миллиона — в виде бонусов за достижения футболиста в составе питерцев. В бразильский клуб этой зимой перейдет нападающий сине-бело-голубых Артур, а летом 2025-го — полузащитник Вендел.

Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

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ФК Ботафого
ФК Зенит
Луис Энрике (Ботафого)
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