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Сегодня, 17:00

«Зенит» подтвердил, что планирует товарищеские матчи с командами из Китая

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о планах взаимодействия с китайскими партнерами.

— Есть ли в планах у «Зенита» сыграть с клубами из Китая?

— «Зенит» давно интересуется китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу. Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год.

Так, «Зенит» стал единственный футбольным клубом, который был включен в План основных мероприятий по проведению Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 гг.). В рамках этого плана запланированы различные мероприятия с китайской стороной, в том числе проведение товарищеских матчей между юношескими командами Китая и «Газпром» — Академии.

Игроки &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Црвены Звезды&raquo; перед началом товарищеского матча. Все о международных связях «Зенита»: как невский клуб сохраняет наш футбол на мировой карте
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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