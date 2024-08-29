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Сегодня, 19:20

«Зенит» пока не заключил контракт с Соболевым

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сегодня в 18.51 по московскому времени Telegram-канал Baza распространил информацию, согласно которой 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев заключил контракт с «Зенитом», а сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

По состоянию на 19.15 источники «СЭ» в обоих клубах не подтверждают эти данные — на данный момент Соболев остается игроком московской команды.

Напомним, что в среду, 28 августа, председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил «СЭ», что официальное заявление о ситуации с форвардом должно последовать в четверг, 29 августа.

Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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