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РПЛ

Сегодня, 13:50

«Зенит» показал, как отметил окончание чемпионского сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
60 тысяч воздушных шаров на «Газпром Арене».
Фото ФК «Зенит»
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После заключительного матча сезона РПЛ с «Факелом» (1:0) в чаше «Газпром Арены» прошла чемпионская дискотека «Зенита» для команды и болельщиков.

В рамках представления на газоне и трибунах стадиона появились огромные воздушные шары диаметром от метра до двух. Кульминацией шоу стали 60 тысяч воздушных шаров (по числу мест на стадионе), которые опустились на поле с крыши домашнего стадиона сине-бело-голубых.

Финальной частью программы стала дискотека под диджейские треки вратаря сине-бело-голубых Даниила Одоевского. В общей сложности на газоне стадиона побывали рекордные 22 тысячи болельщиков.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2022/23, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: ФК Зенит
РПЛ
ФК Зенит
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