«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с голом Мартинса

«Зенит» опубликовал в своем Telegram-канале раскадровку видео, фиксирующего офсайд полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в моменте с победным голом в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

28-летний футболист отличился на 90-й минуте игры с передачи Даниила Денисова. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет возможного офсайда. Представители «Зенита» посчитали, что мяч был забит из положения «вне игры», однако ЭСК РФС признала, что победный гол Мартинса «Зениту» забит правильно.

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса. Также для Фом неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

После 21 тура «Зенит» с 43 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на втором месте «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.