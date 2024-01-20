Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

«Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса

Руслан Минаев
Ду Кейрос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Четыре клуба претендуют на полузащитника «Зенита» Ду Кейроса, сообщает журналист Калиэль Дорнельс.

По данным источника, все клубы сделали российскому клубу предложения об аренде 24-летнего хавбека. Среди них — неназванный клуб чемпионата Бразилии, а также «Гремио».

7 января о желании «Гремио» арендовать Ду Кейроса сообщал Globo Esporte. В «Зените» после этого заявили, что не получали предложения от бразильского клуба.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 бразилец забил 1 гол в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Зенит
Ду Кейрос
2
22
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Главный врач «Спартака» уверен, что поздний выход команды из отпуска не скажется на физической форме игроков
Умяров: «У футболистов «Спартака» самые амбициозные задачи. Хочется побеждать»
Умяров о своем состоянии: «Все супер! Никаких болячек нет»
Защитник «Спартака» Тавареш вернется в общую группу к концу февраля
Умяров: «Первая игра с «Зенитом»? У нас в принципе нет времени на раскачку»
Трансферы РПЛ: Бонгонда может покинуть «Спартак», Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Защитник «Спартака» Тавареш вернется в общую группу к концу февраля

Умяров о позднем выходе «Спартака» из отпуска: «Тренировались индивидуально»