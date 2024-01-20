«Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса

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Четыре клуба претендуют на полузащитника «Зенита» Ду Кейроса, сообщает журналист Калиэль Дорнельс.
По данным источника, все клубы сделали российскому клубу предложения об аренде 24-летнего хавбека. Среди них — неназванный клуб чемпионата Бразилии, а также «Гремио».
7 января о желании «Гремио» арендовать Ду Кейроса сообщал Globo Esporte. В «Зените» после этого заявили, что не получали предложения от бразильского клуба.
Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 бразилец забил 1 гол в 16 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.