Алаев о переносе чемпионства «Зенита»: «Клуб решил, что необходима детальная проработка награждения»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, с чем связан перенос награждения "Зенита" на неделю.

«Перенос чемпионства «Зенита»? Хотелось бы поздравить болельщиков и руководство, футболистов и тренерский штаб. Абсолютно заслуженная победа. Завтра планируем вручить медали и кубок. Надеемся, в праздничной атмосфере. На чемпионский матч со «Спартаком» удалось сделать такую атмосферу.

Каждый клуб, который получает медали, имеет право выбрать дату. Мы обсуждали с «Зенитом» заранее. Клуб решил, что необходима детальная проработка награждения. Плюс это совпало с празднованием Дня победы. Это накладывает особые условия. Награда найдет своего героя», — сказал Алаев.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 мая. Начало — в 16.30 по московсокму времени.