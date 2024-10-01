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«Зенит» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод с неудалением защитника «Краснодара» Тормены на 14-й минуте встречи за наступ в область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано, а также момент с неудалением защитника «быков» Александра Черникова на 43-й минуте игры за серьезное нарушение правил.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 24 очками в 10 матчах. «Быки» остаются единственной командой без поражений в нынешнем сезоне.

«Зенит» занимает 3-е место с 23 очками.

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Витор Тормена ударил лежавшего соперника в&nbsp;пах открытыми шипами. «Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену

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