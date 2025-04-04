Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

4 апреля, 12:04

«Зенит» посетил «Лахта Центр» перед матчем с «Локомотивом»

Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

3 апреля игроки и тренеры «Зенита» вместе со своими семьями посетили «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

На смотровой площадке на 79-м этаже здания они встретились с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

На общей фотографии форвард «Зенита» Александр Соболев встал рядом с Сергеем Семаком и Миллером.

«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет, то и нет... А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.

Матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» пройдет в субботу, 5 апреля.

Источник: ФК Зенит
ФК Зенит
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя