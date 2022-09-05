«Зенит» потроллил форварда «Спартака» Николсона за обещание его победить

Пресс-служба «Зенита» после победы в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) опубликовала новый пост в Telegram-канале.

Петербуржцы выложили ролик с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, который перед игрой заявил, что московский клуб одержит победу, а после пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала итоговый счет.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова», петербуржцы в этот же день примут «Оренбург».