Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 01:04

«Зенит» потроллил форварда «Спартака» Николсона за обещание его победить

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба «Зенита» после победы в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) опубликовала новый пост в Telegram-канале.

Петербуржцы выложили ролик с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном, который перед игрой заявил, что московский клуб одержит победу, а после пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала итоговый счет.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова», петербуржцы в этот же день примут «Оренбург».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
14
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Аленичев назвал «Зенит» явным фаворитом на победу в РПЛ в текущем сезоне

Аленичев: «Пока в «Зенит» приезжают бразильцы, а не уезжают, петербуржцы будут чемпионами»