«Зенит» повторил два отечественных рекорда после победы в чемпионате России

Сегодня, 19:08
Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» (2:1) в 30-м туре РПЛ, воспользовались осечкой «Динамо» в «Краснодаре» и в шестой раз подряд завоевали золотые медали.
Это чемпионство стало для «Зенита» десятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы сравнялись со «Спартаком», который за последние 23 года взял всего один титул. Шесть раз лучшим становился ЦСКА, трижды — «Локо», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».
Все чемпионы России
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Клуб
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Годы
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Чемпионства
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Спартак
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1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
|
10
|
Зенит
|
2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
|
10
|
ЦСКА
|
2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
|
6
|
Локомотив
|
2002, 2004, 2017/18
|
3
|
Рубин
|
2008, 2009
|
2
|
Спартак-Алания
|
1995
|
1