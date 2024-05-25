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Сегодня, 19:08

«Зенит» повторил два отечественных рекорда после победы в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
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Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» (2:1) в 30-м туре РПЛ, воспользовались осечкой «Динамо» в «Краснодаре» и в шестой раз подряд завоевали золотые медали.

Это чемпионство стало для «Зенита» десятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы сравнялись со «Спартаком», который за последние 23 года взял всего один титул. Шесть раз лучшим становился ЦСКА, трижды — «Локо», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».

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Спартак

1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17

10

Зенит

2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

10

ЦСКА

2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16

6

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Рубин

2008, 2009

2

Спартак-Алания

1995

1
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
12
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