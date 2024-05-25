«Зенит» повторил два отечественных рекорда после победы в чемпионате России

Сине-бело-голубые, обыграв на «Газпром Арене» «Ростов» (2:1) в 30-м туре РПЛ, воспользовались осечкой «Динамо» в «Краснодаре» и в шестой раз подряд завоевали золотые медали.

Это чемпионство стало для «Зенита» десятым в российской истории. По числу побед в турнире питерцы сравнялись со «Спартаком», который за последние 23 года взял всего один титул. Шесть раз лучшим становился ЦСКА, трижды — «Локо», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».

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