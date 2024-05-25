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Сегодня, 19:17

«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола.

Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России

Команда

Тренер

Годы побед

Серия побед

Спартак

Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

6

Зенит

Сергей Семак

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

6

ЦДКА

Борис Аркадьев

1946, 1947, 1948

3

Динамо К

Виктор Маслов

1966, 1967, 1968

3

Спартак

Олег Романцев

1992, 1993, 1994

3

Спартак

Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)

1938, 1939

2

Динамо

Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)

1940, 1945

2

ЦДКА/ЦДСА

Борис Аркадьев

1950, 1951

2

Спартак

Василий Соколов

1952, 1953

2

Динамо К

Валерий Лобановский, Олег Базилевич

1974, 1975

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1980, 1981

2

Динамо К

Валерий Лобановский

1985, 1986

2

ЦСКА

Валерий Газзаев

2005, 2006

2

Рубин

Курбан Бердыев

2008, 2009

2

Зенит

Лучано Спаллетти

2010, 2011/12

2

ЦСКА

Леонид Слуцкий

2012/13, 2013/14

2
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
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