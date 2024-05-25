«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола.

Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.

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