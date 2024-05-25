«Зенит» повторил рекордную серию побед в чемпионате в отечественном футболе

Сегодня, 19:17
«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.
Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».
Шестилетняя победная серия команды Сергея Семака — повторение лучшего результата за всю историю отечественного футбола.
Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет. В советской истории рекорд делили ЦДКА 1940-х и киевское «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах кряду.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России
|
Команда
|
Тренер
|
Годы побед
|
Серия побед
|
Спартак
|
Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)
|
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
6
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
|
6
|
ЦДКА
|
Борис Аркадьев
|
1946, 1947, 1948
|
3
|
Динамо К
|
Виктор Маслов
|
1966, 1967, 1968
|
3
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
1992, 1993, 1994
|
3
|
Спартак
|
Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)
|
1938, 1939
|
2
|
Динамо
|
Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)
|
1940, 1945
|
2
|
ЦДКА/ЦДСА
|
Борис Аркадьев
|
1950, 1951
|
2
|
Спартак
|
Василий Соколов
|
1952, 1953
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский, Олег Базилевич
|
1974, 1975
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1980, 1981
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1985, 1986
|
2
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
2005, 2006
|
2
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
2008, 2009
|
2
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
2010, 2011/12
|
2
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
2012/13, 2013/14
|
2