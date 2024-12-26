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Сегодня, 11:57

«Зенит» поздравил актера Боярского с юбилеем

Алина Савинова
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«Зенит» обратился к народному артисту РСФСР и болельщику петербургского клуба Михаилу Боярскому, которому 26 декабря исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Мы благодарим Вас за искреннюю поддержку, за преданность «Зениту» на протяжении десятилетий и желаем Вам здоровья, долголетия и счастья. Вместе мы еще не раз отметим наши общие победы! С юбилеем!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Боярский является не только актером театра и кино, но и мастером дубляжа, певцом и музыкантом. В 1984 году он был признан заслуженным артистом РСФСР, а в 1990-м — народным артистом РСФСР. С 1988 по 2007 год Боярский выступал в качестве художественного руководителя созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский на&nbsp;церемонии награждения победителей матча легенд между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Спартаком&raquo;. 8&nbsp;июля 2022 года. Михаил Боярский: «Я злобный и ворчливый старикашка»

Источник: https://t.me/fczenit/23588
ФК Зенит
Михаил Боярский
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