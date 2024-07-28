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Сегодня, 10:40

«Зенит» поздравил Глушенкова с днем рождения: «Побед, рекордов и наград!»

Алина Савинова
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала пост в честь 25-летия полузащитника команды Максима Глушенкова.

«Дорогой Максим! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником, благодарим за столь яркое начало пути в «Зените» и желаем еще более блестящего продолжения! Побед, рекордов и наград! С днем рождения!» — говорится в поздравлении петербургского клуба.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» 20 июня, подписав с питерцами контракт до лета 2028 года. Он забил 5 голов в трех матчах сине-бело-голубых в РПЛ и OLIMPBET Суперкубке России.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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