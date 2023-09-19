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«Зенит» поздравил Марио Фернандеса с днем рождения

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» поздравил защитника команды Марио Фернандеса с днем рождения. 19 сентября бразильскому футболисту исполняется 33 года.

«Дорогой Марио! Мы от всей души поздравляем Вас и желаем продолжать демонстрировать на поле высочайший уровень футбола, радовать болельщиков сине-бело-голубых и покорять новые вершины вместе с «Зенитом»!» — говорится в заявлении клуба.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. 32-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Источник: ФК Зенит
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
4
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
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 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
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25.09 19:00
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