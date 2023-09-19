«Зенит» поздравил Марио Фернандеса с днем рождения

«Зенит» поздравил защитника команды Марио Фернандеса с днем рождения. 19 сентября бразильскому футболисту исполняется 33 года.

«Дорогой Марио! Мы от всей души поздравляем Вас и желаем продолжать демонстрировать на поле высочайший уровень футбола, радовать болельщиков сине-бело-голубых и покорять новые вершины вместе с «Зенитом»!» — говорится в заявлении клуба.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. 32-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.

В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.