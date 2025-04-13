«Зенит» поздравил Кассьерру с 28-летием: «Желаем россыпи новых крышесносных голов»

«Зенит» поздравил колумбийского нападающего Матео Кассьерру с днем рождения. 13 апреля футболисту исполнилось 28 лет.

«Дорогой Матео! Мы поздравляем Вас с днем рождения и желаем россыпи новых крышесносных голов в сине-бело-голубой футболке!» — говорится в сообщении питерского клуба.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.