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«Зенит» поздравил Волкова с днем рождения: «Ценим несгибаемую волю»

Руслан Минаев
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«Зенит» поздравил защитника Сергея Волкова с днем рождения. 9 сентября футболисту исполнился 21 год.

7 сентября сине-бело-голубые сообщили, что Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Мы высоко ценим Ваш спортивный характер и несгибаемую волю к преодолению трудностей. От всей души поздравляем Вас с праздником и желаем скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

После перехода из «Краснодара» в июле 2024 года Волков провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: Telegram-канал Зенита
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Волков

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