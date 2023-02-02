0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

«Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов петербуржцев в матче со «Спартаком» в Кубке, сообщает Telegram-канал «Крысева».

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по итогам кубкового матча со «Спартаком».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

22 декабря в службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» подал жалобу на решение КДК РФС по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.

Источник: https://portal.sport-express.ru/
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
17
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ростов» отдал Мухина в аренду «Уфе»

РФС подтвердил, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»