Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:41

Источник: «Зенит» предлагает 9 миллионов евро за Кордобу, «Краснодар» может отстранить игрока от основы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы платить 31-летнему колумбийцу 4,5 миллиона евро в год. «Зенит» предлагает «Краснодару» 9 миллионов евро за футболиста. Сам Кордоба хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи.

Сообщается, что Галицкий пригрозил Кордобе отстранением от основной команды до конца сезона, если форвард продолжит форсировать потенциальный трансфер.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Он провел за команду 86 матчей, забил 45 голов и сделал 20 результативных передач.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
9
Обсудить
Читайте также
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Париже шестой медальный день летней Олимпиады 2024
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агкацев не считает себя основным вратарем «Краснодара»

Карпукас: "Ощущается ли уход Дзюбы? Конечно, Артем - легенда российского футбола"