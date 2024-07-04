Источник: «Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по Соболеву Сергеева или Коваленко

«Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по переходу форварда Александра Соболева своих игроков, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, петербуржцы готовы были отдать форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко. На данный момент активных переговоров между клубами нет.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» готов отпустить Соболева за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.

27-летний форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.