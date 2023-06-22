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Сегодня, 12:21

Источник: «Зенит» предложил 2 миллиона евро за вратаря Помазуна, ЦСКА потребовал 6

Руслан Минаев
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«Зенит» был заинтересован в подписании вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды в «Урале», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, питерцы предложили за 26-летнего голкипера 2 миллиона евро. ЦСКА потребовал 6 миллионов. После чего сине-бело-голубые сообщили, что потеряли интерес к игроку.

Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА закончилась в конце сезона-2022/23. В «Урале» рассчитывают, что голкипер останется в клубе.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.

Источник: https://t.me/karpinside/28409
Илья Помазун
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ФК Зенит
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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