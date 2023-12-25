«Зенит» предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за полузащитника Арьяса

«Зенит» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Джоном Арьясом, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, питерский клуб предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за трансфер колумбийского вингера.

26-летний Арьяс играет за «Флуминенсе» с 2021 года. Контракт игрока сборной Колумбии с бразильской командой заключен до 31 августа 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году Арьяс провел 61 матч за«Флуминенсе» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей за сборную Колумбии.