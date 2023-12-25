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Сегодня, 20:07

«Зенит» предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за полузащитника Арьяса

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Зенит» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Джоном Арьясом, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, питерский клуб предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за трансфер колумбийского вингера.

26-летний Арьяс играет за «Флуминенсе» с 2021 года. Контракт игрока сборной Колумбии с бразильской командой заключен до 31 августа 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году Арьяс провел 61 матч за«Флуминенсе» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей за сборную Колумбии.

Футбол
ФК Зенит
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