«Зенит» предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за полузащитника Арьяса

Сегодня, 20:07
«Зенит» интересуется полузащитником «Флуминенсе» Джоном Арьясом, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, питерский клуб предложил «Флуминенсе» 12 миллионов евро за трансфер колумбийского вингера.
26-летний Арьяс играет за «Флуминенсе» с 2021 года. Контракт игрока сборной Колумбии с бразильской командой заключен до 31 августа 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
В 2023 году Арьяс провел 61 матч за«Флуминенсе» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей за сборную Колумбии.