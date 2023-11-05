«Зенит» предложил Васильеву новый долгосрочный контракт

Сегодня, 16:24
«Зенит» намерен продлить контракт с полузащитником Дмитрием Васильевым, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, клуб уже сделал предложение игроку. Отмечается, что новый контракт будет долгосрочным.
19-летний полузащитник Васильев продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости, полученного в матче Кубка России с «Ахматом» (4:3).
В нынешнем сезоне Васильев провел за «Зенит» девять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с петербуржским клубом истекает в июне 2024 года.