«Зенит» предложил Васильеву новый долгосрочный контракт

«Зенит» намерен продлить контракт с полузащитником Дмитрием Васильевым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб уже сделал предложение игроку. Отмечается, что новый контракт будет долгосрочным.

19-летний полузащитник Васильев продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости, полученного в матче Кубка России с «Ахматом» (4:3).

В нынешнем сезоне Васильев провел за «Зенит» девять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с петербуржским клубом истекает в июне 2024 года.