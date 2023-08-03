«Зенит» представил Адамова и Эраковича

Вратарь Денис Адамов и защитник Страхиня Эракович представлены в качестве игроков «Зенита».

Оба футболиста были представлены в магазине сине-бело-голубых. Адамов будет выступать под 16-м номером, Эракович — под 25-м номером.

Эракович уже успел сыграть за петербургский клуб в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В феврале 2021 года 25-летний россиянин перешел из краснодарского клуба в «Сочи» и сыграл за основную команду 33 матча во всех турнирах, пропустил 48 голов и провел 9 «сухих» игр.

22-летний серб перешел из «Црвены Звезды» 23 июля. Футболист заключил контракт по схеме «4+1».