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Сегодня, 12:34

«Зенит» представил Глушенкова в клубном магазине

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Петербургский «Зенит» официально представил новичка команды Максима Глушенкова в фирменном магазине на Невском проспекте.

По традиции игрок сам нанес фамилию и номер на футболку «Зенита». Глушенков выбрал число 67, но признался, что это решение не окончательное.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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