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Сегодня, 12:19

«Зенит» представил игровую форму на сезон-2024/25

Сергей Разин
корреспондент
Форма «Зенита» на сезон-2024/25.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2024/25.

Домашняя форма выполнена в традиционных сине-голубых цветах, гостевой — в светлых тонах. На футболках нанесен принт львов, которые являются достопримечательностью Санкт-Петербурга.

Ранее «Зенит» показал золотой шеврон, посвященный столетию клуба.

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

ФК Зенит
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