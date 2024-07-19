«Зенит» представил игровую форму на сезон-2024/25

«Зенит» представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2024/25.

Домашняя форма выполнена в традиционных сине-голубых цветах, гостевой — в светлых тонах. На футболках нанесен принт львов, которые являются достопримечательностью Санкт-Петербурга.

Ранее «Зенит» показал золотой шеврон, посвященный столетию клуба.

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд стал чемпионом России. Всего на счету петербуржцев 30 трофеев: 11 кубков чемпионов страны, 6 побед в Кубке страны, 10 Суперкубков, Кубок премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.