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Сегодня, 19:30

«Зенит» представил новогодний ролик, посвященный столетию клуба

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«Зенит» выпустил новогоднее видео, посвященное 100-летнему юбилею клуба.

В центре сюжета мальчик, воспитанник академии петербуржцев, который потерял веру в себя и хочет перестать заниматься футболом. По дороге с базы домой он неожиданно попадает на 100 лет назад — в 1925 год, где встречает будущих знаменитых игроков «Зенита».

В съемках приняли участие главный тренер команды Сергей Семак, вратарь Миахил Кержаков, а также бывшие игроки сине-бело-голубых Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов и Алексей Стрепетов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в городе. Это первый случай в истории России, когда год в регионе посвящается футбольному клубу.

«Зенит» — 11-кратный чемпион страны, 6-кратный обладатель национального Кубка, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА, а также обладатель ряда прочих трофеев.

Источник: ФК Зенит
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ФК Зенит
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