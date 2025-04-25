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Сегодня, 20:15

«Зенит» представил программу празднования столетия клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала программу празднования столетия клуба.

«Зенит» отмечает столетие в 2025 году.

В рамках празднования столетия пройдут праздничный «Фан-Променад» и юбилейное шоу, фестиваль «Поющие мосты», выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе», Матч легенд, Морской проплыв сине-бело-голубой флотилии и проект «Win City — город в Зените».

После 25 матчей сине-бело-голубые с 53 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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