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27 марта, 17:50

«Зенит» пригласил Дзюбу и Денисова на празднование юбилея клуба

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» активно готовится к празднованию столетия клуба. По информации «СЭ», сине-бело-голубые разослали бывшим футболистам и тренерам клуба приглашения на торжественные мероприятия — в частности, 25 мая на «Газпром Арене» состоится матч с участием легенд петербургской команды.

Среди приглашенных десятки звезд прошлого, в том числе Артем Дзюба и Игорь Денисов.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что клуб в марте начал рассылать приглашения на юбилей, в которых говорится о празднованиях по случаю столетия сине-бело-голубых с 24 по 26 мая. Одно из таких извещений получил экс-защитник невской команды Даниэл Кирицэ.

25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует день рождения. Клубу исполнится 100 лет.

27
Артем Дзюба
Игорь Денисов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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