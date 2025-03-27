«Зенит» пригласил Дзюбу и Денисова на празднование юбилея клуба

«Зенит» активно готовится к празднованию столетия клуба. По информации «СЭ», сине-бело-голубые разослали бывшим футболистам и тренерам клуба приглашения на торжественные мероприятия — в частности, 25 мая на «Газпром Арене» состоится матч с участием легенд петербургской команды.

Среди приглашенных десятки звезд прошлого, в том числе Артем Дзюба и Игорь Денисов.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что клуб в марте начал рассылать приглашения на юбилей, в которых говорится о празднованиях по случаю столетия сине-бело-голубых с 24 по 26 мая. Одно из таких извещений получил экс-защитник невской команды Даниэл Кирицэ.

25 мая 2025 года «Зенит» отпразднует день рождения. Клубу исполнится 100 лет.