«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

«Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков «Факела» на экскурсию по Санкт-Петербургу в следующем сезоне.

Петербуржцы отправили официальное приглашение воронежскому клубу.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках РПЛ», — говорится в ответе фан-клуба «Факела».

Ранее «Факел» обратился к болельщикам своей команды после оскорбительной кричалки в адрес «Зенита» на матче 27-го тура РПЛ, осудив действия фанатов.