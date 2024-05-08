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Сегодня, 10:37

«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

Сергей Разин
корреспондент
Болельщики «Факела».
Фото ФК «Факел»
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«Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков «Факела» на экскурсию по Санкт-Петербургу в следующем сезоне.

Петербуржцы отправили официальное приглашение воронежскому клубу.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках РПЛ», — говорится в ответе фан-клуба «Факела».

Болельщики &laquo;Факела&raquo;. «Факел» обратился к болельщикам после оскорбительной кричалки в адрес «Зенита»

Ранее «Факел» обратился к болельщикам своей команды после оскорбительной кричалки в адрес «Зенита» на матче 27-го тура РПЛ, осудив действия фанатов.

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Миллер
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