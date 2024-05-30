Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 мая, 23:07

«Зенит» признан самым эффективным спортивным клубом России по версии Forbes Sport

Алина Савинова
Telegram Дзен

Издание Forbes Sport опубликовало рейтинг самых эффективных клубов России, в который вошли 25 команд из РПЛ, Единой лиги ВТБ и КХЛ.

Список возглавил футбольный «Зенит», набравший 91,67 балла. По итогам сезона-2023/24 сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд стали чемпионами России.

На втором и третьем местах расположились футбольные «Краснодар» и «Спартак», соответственно. В топ-10 также вошли СКА (хоккей), ЦСКА (футбол), «Динамо» (футбол), «Ак Барс» (хоккей), «Авангард» (хоккей), «Локомотив» (футбол) и «Ростов» (футбол).

При составлении данного рейтинга учитывалась посещаемость, выручка, упоминания в СМИ, популярность в соцсетях и работа менеджмента. Отмечается, что из него были исключены хоккейные ЦСКА, «Сочи» и «Сибирь», футбольный «Ахмат» и баскетбольные «Енисей», «Автодор», «Парма», «Пари НН», «Уралмаш» и «Самара», потому как эти клубы не опубликовали финансовые отчеты за 2023 год или опубликовали их в неполном объеме.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
8
Обсудить
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Биография Петра Чернышева: карьера русско-американского фигуриста и семья с Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Деменко оценил возможные переходы Смолова, Ерохина и Дюпина в «Краснодар»