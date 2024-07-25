Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом до окончания сезона-2026/27 с возможностью продления соглашения еще на один год.

Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время бразилец вместе с сине-бело-голубыми стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным победителем национального Кубка.

На счету Сантоса 183 сыгранных матча за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал 30 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: ФК «Зенит»
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде в Париже не хватает продуктов питания
Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бывший судья Чеботарев рассказал, для чего арбитров отправляют на детектор лжи

Ещенко призвал легионеров начать забивать голы за «Спартак»