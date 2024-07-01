«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

Футболист подписал первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

Вчера, 30 июня, футболист рассказал, какие задачи стоят перед командой на предстоящий сезон.

В сезоне-2023/2024 34-летний Ерохин провел 18 матчей в чемпионате России и сделал две голвые передачи. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и в шестой раз подряд выиграл трофей.