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Сегодня, 15:20

«Зенит» продлил контракт с Ерохиным

Виктория Кравченко
Александр Ерохин.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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«Зенит» продлил контракт с полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

Футболист подписал первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

Вчера, 30 июня, футболист рассказал, какие задачи стоят перед командой на предстоящий сезон.

В сезоне-2023/2024 34-летний Ерохин провел 18 матчей в чемпионате России и сделал две голвые передачи. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и в шестой раз подряд выиграл трофей.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-07-01-zenit-prodlil-kontrakt-s-aleksandrom-erokhinym.htm
Александр Ерохин
ФК Зенит
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