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Сегодня, 15:00

«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо

Алина Савинова
Вендел (слева) и Клаудиньо (справа).
Фото Александр Федоров , «СЭ»
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«Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, новые соглашения сине-бело-голубых с футболистами рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления еще на сезон.

«Зенит» поздравляет Ведела и Клаудиньо с обновленными контрактами и желает покорения новых спортивных вершин в составе петербургского клуба!» — говорится в заявлении команды.

Вендел присоединился к «Зениту» в 2020 году. Всего 26-летний игрок провел 129 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 20 голами и 31 результативной передачей.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. На счету 27-летнего бразильца 20 забитых мячей и 26 голевых передач в 110 играх за команду.

Источник: https://t.me/fczenit/20696
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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