«Зенит» проигрывает «Ахмату» со счетом 0:2 после первого тайма

«Зенит» на своем поле проигрывает «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ. Питерский клуб проиграл первый тайм со счетом 0:2.

Гости открыли счет в матче уже на 50-й секунде, когда отличился полузащитник Евгений Харин.

На 8-й минуте преимущество «Ахмата» увеличил нападающий Мохамед Конате.

Отметим, что за весь первый круг «Зенит» не потерпел ни одного поражения.