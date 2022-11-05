«Зенит» проигрывает «Ахмату» со счетом 0:2 после первого тайма

Сегодня, 17:23
«Зенит» на своем поле проигрывает «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ. Питерский клуб проиграл первый тайм со счетом 0:2.
Гости открыли счет в матче уже на 50-й секунде, когда отличился полузащитник Евгений Харин.
На 8-й минуте преимущество «Ахмата» увеличил нападающий Мохамед Конате.
Отметим, что за весь первый круг «Зенит» не потерпел ни одного поражения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования