«Зенит» провел чемпионский парад в Санкт-Петербурге

«Зенит» провел чемпионский парад в Санкт-Петербурге в честь победы в РПЛ в сезоне-2022/23.

Команда взошла на чемпионский автобус и отправилась в центр Петербурга. Маршрут проходил через знаковые для города места — Медный всадник, Невский проспект, Ростральные колонны и Петропавловскую крепость.

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

После матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) сине-бело-голубым вручили кубок и медали.