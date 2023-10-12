«Зенит» в оставшихся играх октября дважды сыграет с «Крыльями Советов»: один матч в чемпионате России, второй — в Кубке страны. Также санкт-петербургская команда проведет домашнюю игру с «Ахматом» в рамках премьер-лиги.

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Зенит»: расписание матчей команды в октябре

22 октября. 16.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (премьер-лига)

28 октября. 19.00. «Зенит» — «Ахмат» (премьер-лига)

31 октября. 19.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (Кубок России)

По итогам 11-ти туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице премьер-лиги. Сине-бело-голубые набрали 20 очков.

«Зенит»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте