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Сегодня, 15:00

«Зенит»: расписание матчей команды в октябре

Опубликован календарь «Зенита» на октябрь.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» в оставшихся играх октября дважды сыграет с «Крыльями Советов»: один матч в чемпионате России, второй — в Кубке страны. Также санкт-петербургская команда проведет домашнюю игру с «Ахматом» в рамках премьер-лиги.

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Зенит»: расписание матчей команды в октябре

22 октября. 16.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (премьер-лига)

28 октября. 19.00. «Зенит» — «Ахмат» (премьер-лига)

31 октября. 19.30. «Зенит» — «Крылья Советов» (Кубок России)

По итогам 11-ти туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице премьер-лиги. Сине-бело-голубые набрали 20 очков.

«Зенит»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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