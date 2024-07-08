Сегодня, 14:00
«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Краснодара». Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют 20 июля. Также летом санкт-петербургский клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.
20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-лига
17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-лига
21:00. «Зенит» — «Факел» — Кубок России
17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-лига
17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига
17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России
15:00. «Химки» — «Зенит» — Премьер-лига
17:30. «Зенит» — «Спартак» — Премьер-лига
17:15. «Акрон» — «Зенит» — Кубок России
17:30. «Нижний Новгород» — «Зенит» — Премьер-лига