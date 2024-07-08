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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:00

«Зенит»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России 13 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
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«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Краснодара». Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют 20 июля. Также летом санкт-петербургский клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.

«Зенит»: расписание матчей на лето 2024

13 июля, суббота

20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-лига

30 июля, вторник

21:00. «Зенит» — «Факел» — Кубок России

3 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России

18 августа, воскресенье

15:00. «Химки» — «Зенит» — Премьер-лига

24 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Спартак» — Премьер-лига

27 августа, вторник

17:15. «Акрон» — «Зенит» — Кубок России

31 августа, суббота

17:30. «Нижний Новгород» — «Зенит» — Премьер-лига

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РПЛ
ФК Зенит
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