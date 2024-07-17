Зенит: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

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«Зенит» стартовал в сезоне-2024/2025 с победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). В первом матче чемпионата России питерский клуб сыграет на выезде против «Крыльев Советов», а в стартовой игре Кубка страны примет «Факел».
Сезоне-2024/2025 87-м для «Зенита» в чемпионате России, 30-м в Премьер-лиге, а также 100-й год со дня основания футбольного клуба.
По итогам чемпионата России сезона 2023/2024 «Зенит» стал чемпионом страны — в 6-й раз подряд и 11-й в своей истории. Также клуб из с
«Зенит»: расписание матчей на сезон 2024/2025
Полностью календарь «Зенита» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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