«Зенит» рассматривает кандидатуры Горшкова и Скопинцева на позицию левого защитника

Петербуржский «Зенит» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию левого защитника после ухода из команды в ЦСКА Данила Кругового, сообщает Metaratings.

По данным издания, руководство сине-бело-голубых хочет приобрести футболиста из РПЛ. Основными кандидатами на данную позицию являются защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев. При этом «Зенит» уже проводил консультации по возможному подписанию одного из них.

Также петербуржцы рассматривают приобретение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Однако этот вариант пока менее вероятен.