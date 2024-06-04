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Сегодня, 12:02

«Зенит» рассматривает кандидатуры Горшкова и Скопинцева на позицию левого защитника

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Петербуржский «Зенит» в летнее трансферное окно планирует усилить позицию левого защитника после ухода из команды в ЦСКА Данила Кругового, сообщает Metaratings.

По данным издания, руководство сине-бело-голубых хочет приобрести футболиста из РПЛ. Основными кандидатами на данную позицию являются защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев. При этом «Зенит» уже проводил консультации по возможному подписанию одного из них.

Также петербуржцы рассматривают приобретение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Однако этот вариант пока менее вероятен.

Источник: Metaratings.ru
Данил Круговой
Дмитрий Скопинцев
ФК Зенит
Юрий Горшков
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