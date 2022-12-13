Источник: «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Дивеева

Metaratings.ru: «Зенит» может подписать Дивеева в случае неудачных переговоров о продлении с ЦСКА

«Зенит» рассматривает вариант с подписанием защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, питерцы оценивают ситуацию с переговорами игрока о продлении контракта с армейцами. В случае если Дивеев не договорится с ЦСКА, то «Зенит» сделает предложение о выкупе контракта защитника.

17 сентября 23-летний футболист получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

Контракт Дивеева действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев сыграл за армейцев 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.