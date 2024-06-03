«Зенит» расстался с вратарем Александром Васютиным

Вратарь Александр Васютин покинул «Зенит», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Питерская команда решила не продлевать контракт с футболистом, который был рассчитан до июня этого года.

«Саша, мы благодарим тебя за верность сине-бело-голубым цветам, самоотдачу и вклад в наши общие победы!» — говорится в заявлении петербургского клуба.

Васютин находился в системе «Зенита» с 2013 года. С 2016-й по 2018-й он выступал на правах аренды за «Лахти», затем год провел с «Сарпсборге» и в 2019-м вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне 29-летний голкипер провел 5 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, пропустив 7 голов и два раза сыграв на ноль.

Вместе с «Зенитом» Васютин стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и трехкратным победителем Суперкубка страны.