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Сегодня, 18:53

«Зенит» разгромил малазийский клуб в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Игроки «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокомив, ФК «Зенит»
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«Зенит» с крупным счетом победил малазийский клуб «Джохор» в товарищеском матче — 3:0.

Все голы питерские футболисты забили в первом тайме. Отличились Родригао, Малком и Данила Козлов.

В конце встречи малазийская команда получила право на пенальти, но игрок «Джохора» пробил мимо ворот.

Ранее сине-бело-голубые на тренировочном сборе также одержали две крупные победы над катарскими клубами «Аль-Бидда» (9:0) и «Лусаил Сити» (3:0).

На сборах в ОАЭ «Джохор» уже дважды встречался с российскими клубами: в конце января чемпион Малайзии уступил «Ростову» (0:2), а через неделю обыграл «Локомотив» (1:0).

Товарищеский матч. Клубы

«Зенит» (Россия) — «Джохор» (Малайзия) — 3:0 (3:0)

Голы: Родригао, 11 (1:0). Малком, 16 (2:0). Козлов, 31 (3:0).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Шайхтдинов, 85), Круговой, Адамов, Родригао (Кирш, 77), Мостовой, Барриос, Клаудиньо (Вершинин, 88), Козлов (Барановский, 77), Малком (Ногтев, 85), Кассьерра (Белохонов, 88).

Предупреждение: Родригао, 74.

6 февраля.

ФК Зенит
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