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Сегодня, 14:39

«Зенит» разместит вакансии для людей с инвалидностью

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» проводит акцию для помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью.

Перед матчем сине-бело-голубых против «Урала» (2:0) в 21-м туре РПЛ 15 молодых людей с аутизмом и синдромом Дауна стажировались в качестве в качестве помощников организаторов матчевого дня. Они являются участниками проекта «Сопровождаемое трудоустройство» фонда «Обнаженные сердца» и благотворительного фонда «Движение».

Кроме того, «Зенит» в течение месяца разместит на официальном сайте вакансии для людей с инвалидностью.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-04-06-opyt-uchastiya-sine-belo-golubye-proveli-aktsiyu-chtoby-pomoch-lyudyam-s-invalidnostyu-nayti-rabotu.htm
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