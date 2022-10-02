«Зенит» — «Ростов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» в одном матче победил «Ростов» со счетом 4:2, и встреча второго тура завершилась ничьей — 2:2. В последний раз «Ростов» побеждал петербургский клуб в мае 2019 года (1:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».