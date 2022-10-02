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Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Ростов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Зенит» в одном матче победил «Ростов» со счетом 4:2, и встреча второго тура завершилась ничьей — 2:2. В последний раз «Ростов» побеждал петербургский клуб в мае 2019 года (1:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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