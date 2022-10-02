Сегодня, 15:15
В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Зенит» в одном матче победил «Ростов» со счетом 4:2, и встреча второго тура завершилась ничьей — 2:2. В последний раз «Ростов» побеждал петербургский клуб в мае 2019 года (1:0).
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Зенит» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».