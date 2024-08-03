Карпин: «Не справились не только с Глушенковым, со всем «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин объяснил поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

— Проиграли, потому что не справились с Глушенковым? Мы не справились не только с Максимом. Мы не справились с «Зенитом». Ему же кто-то отдавал передачи. Последний гол? Было свободное пространство, ушел в середину, пробил по центру ворот. Будем говорить откровенно — вратарь пустил, — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».