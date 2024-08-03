Караваев: «С «Ростовом» было легко? Я играю в обороне и так бы не сказал»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в комментарии для «СЭ» не согласился с Максимом Глушенковым, что победа над «Ростовом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ была простой.

— Глушенкова поздравили с хет-триком?

— Поздравили, конечно. Но это всего три тура прошло. Главное, чтобы он не сбавлял обороты и продолжал в том же духе.

— Слышал его слова после матча?

— Нет, не слышал.

— Максим сказал, что это была «изи катка». Согласен с ним?

— Так как я играю в обороне, то не сказал бы (смеется). Для него, конечно!

— Моментов у ворот «Зенита» сегодня тоже особо не было.

— Понятно, но наша задача в обороне — стараться не пропускать и помогать вратарю.

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».