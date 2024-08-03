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Сегодня, 21:02

Педро — о победе над «Ростовом»: «Сумели навязать свою игру»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (5:0) в матче 3-го тура РПЛ.

— Что скажешь об игре? Почему было так легко?

— Не могу сказать, что было просто. Мы знали о качествах и силе соперника, навязали ему свой игру, знали, как действовать. Мы использовали те возможности, которые у нас были, и добились очень хорошего результата. Но это было нелегко. Мы знали, их команда очень сильна, нопонимали, как играть, и добились победы.

— 20 голов в пяти матчах. Кто может остановить вас? «Реал», «Манчестер Сити»?

— (Смеется). Нет, об этих командах мне нечего сказать. Мы просто играем и делаем это очень хорошо. Тем более дома. Нам удается добиваться приличных результатов. Как я уже сказал, мы используем свои возможности по максимуму, и я надеюсь, что мы продолжим делать это в следующих играх, — сказал Педро «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

ФК Зенит
ФК Ростов
Педро (Зенит)
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