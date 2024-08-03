Семак: «За Глушенковым придут европейские клубы? Будем рады отпустить в сильную команду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры нападающего Максима Глушекова в матча 3-го тура РПЛ (5:0) с «Ростовом».

— Не боитесь, что с такой результативностью за Глушенковым в скором времени придут европейские клубы? — задал вопрос корреспондент «СЭ».

— А что нам бояться? Надо работать, а там уже посмотрим. За любым могут прийти. Если у игрока есть мотивация перейти в другую команду, и предложение устроит клуб, мы же не будем никого держать. Наоборот, только рады, если футболисты от нас станут уходить в сильные клубы, проявлять себя там, — ответил Семак.

В активе 25-летнего россиянина шесть забитых мячей после трех туров. Он возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.

«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, «Зенит» сыграют против московского «Динамо».