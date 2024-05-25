«Зенит» — «Ростов»: Мантуан реализовал 11-метровый и сравнял счет

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сравнял счет в матче заключительного, 30-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.

На 65-й минуте встречи бразилец реализовал пенальти, назначенный в ворота ростовчан за игру рукой в своей штрафной со стороны защитника Умара Сако.

«Зенит» сохраняет шансы на то, чтобы стать чемпионом России — для этого команде из Санкт-Петербурга надо победить «Ростов» и рассчитывать на то, что «Краснодар» обыграет «Динамо» (на момент публикации «быки» ведут со счетом 1:0).